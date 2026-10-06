Bilecik'te motor kısmından alev alan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Vezirhan mevkiinde seyir halindeki araçta yangın:
Bilecik'in Vezirhan Beldesi mevkiinde, sürücü İ.M. idaresindeki otomobil Bilecik istikametine seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı:
İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü; ancak kısa sürede büyümesi nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı:
Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla teknik inceleme başlattı.
BİLECİK’TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
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