Dolar 48,9603 +0,02%
Euro 55,8446 +0,31%
Bist 12.888,91 +0,00%
Altın Gram 6.816,99 +0,76%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 98,83 -1,39%
--°

Bilecik'te mutfak aspiratöründen çıkan yangın apartmanda paniğe yol açtı

Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir dairede aspiratörden çıktığı belirlenen yangın paniğe yol açtı; itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te mutfak aspiratöründen çıkan yangın apartmanda paniğe yol açtı

Bilecik merkezde ev yangını: aspiratör kaynaklı alevler kısa sürede söndürüldü

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, çevredeki yurttaşların dikkati sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

olayın fark edilmesi ve ilk müdahale:

Sokak üzerinde dumanları gören mahalle sakinleri, durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye, polis ve acil servis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Evin içinde kimsenin olmadığı tespit edilirken, itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

hasar ve yangının kaynağı:

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kısa süre içinde söndürüldü. Yapılan ön incelemede yangının aspiratörden çıktığı belirlendi. Yangın sonucunda dairenin mutfak kısmı büyük hasar gördü; başka katlarda ya da bitişik dairelerde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınmaya devam ederken, yetkililer yangının kesin çıkış nedeni ve hasar tespitine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

BİLECİK&#039;TE ASPİRATÖRDEN ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

BİLECİK'TE ASPİRATÖRDEN ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor
images

Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı
images

şarkikaraağaç'ta jandarma operasyonunda üç kişi tutuklandı
images

Babaeski'de çiftlik yangını kısa sürede kontrol altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor

Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı

Şırnak'ta Türkiye Sohbetleri: başdanışmanlar sivil toplumla buluşuyor

Kırsal yatırımların yol haritası: Tekirdağ’da 17. etap faydalanıcılarına kapsamlı bilgilendirme

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor