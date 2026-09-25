Bilecik'te mutfak aspiratöründen çıkan yangın apartmanda paniğe yol açtı

Bilecik merkezde ev yangını: aspiratör kaynaklı alevler kısa sürede söndürüldü

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, çevredeki yurttaşların dikkati sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

olayın fark edilmesi ve ilk müdahale:

Sokak üzerinde dumanları gören mahalle sakinleri, durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye, polis ve acil servis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Evin içinde kimsenin olmadığı tespit edilirken, itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

hasar ve yangının kaynağı:

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kısa süre içinde söndürüldü. Yapılan ön incelemede yangının aspiratörden çıktığı belirlendi. Yangın sonucunda dairenin mutfak kısmı büyük hasar gördü; başka katlarda ya da bitişik dairelerde can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınmaya devam ederken, yetkililer yangının kesin çıkış nedeni ve hasar tespitine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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