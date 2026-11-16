Bilecik’te narkotik baskını: metamfetamin ve bong ele geçirildi

Bilecik’te yürütülen operasyonun ayrıntıları:

Bilecik’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüpheli bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 1 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramada muhtelif miktarda metamfetamin ile birlikte 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Ekipler, bulunan maddelerin paketlenme ve taşınma şekline dair ön tespitler yaptı.

adli süreç ve soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, olayla bağlantısı olabilecek diğer kişilerin tespiti ve delillerin incelenmesi yönünde sürdürülüyor.

Yetkililer, benzer suçlarla mücadele kapsamında operasyonların süreceğini belirtiyor. Kamu güvenliğini sağlama ve uyuşturucu kaynaklarını kesme amaçlı çalışmalara devam edileceği ifade edildi.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI