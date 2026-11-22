Kayseri'de firari zanlı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada hakkında çok sayıda aranma kaydı bulunan bir kişiyi yakaladı.

Operasyon ve yakalama:

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, firari şahıs tespit edilerek yakalandı. Yapılan sorgulamada şahsın üzerindeki aramalara ilişkin kayıtlar ve kimlik tespit işlemleri gerçekleştirildi.

Kesinleşmiş ceza ve teslimat:

Hakkında Dolandırıcılık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından toplam 26 ayrı aranma kaydı bulunan ve 58 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ü. (55), emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA 26 AYRI ARANMA KAYDI OLAN FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI.