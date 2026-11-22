Olayın gelişimi:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında 20 GA 233 plakalı kamyonetin sürücüsü ekipleri görünce geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle araç kısa sürede durduruldu. Yapılan incelemede sürücünün Umut P. (20) olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Araçta ayrıca mevzuata uygun olmayan standart dışı ses sistemi tespit edildi.

Uygulanan cezalar:

İnceleme sonucu sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, mevzuata uygun olmayan ses/görüntü sistemi bulundurma veya kullanmaktan 21 bin TL olmak üzere toplam 61 bin TL idari para cezası kesildi. Kamyonet de trafik güvenliği gerekçesiyle 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Anne ve ekipler arasındaki diyalog:

Kamyonetin trafikten men edilmemesi için sürücünün annesi A.P. polislere çeşitli gerekçeler sunarak oğluna yardımcı olmalarını istedi. Anne, polislere seslenerek 'Dilenelim mi, hırsızlık mı yapalım komiserim? Ekmek param yok diyorum sana. Yapmış bir cahillik, affet. Ben annesiyim. Akıllı birisiyse Kur’an çarpsın. Zaten askerlik yapmadı. Eşim de gidiyor şimdi hasta. Yarın onu hastaneye götüreceğim. Çoluğuma çocuğuma acıyın. Sizi Allah’a havale ediyorum' ifadelerini kullandı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE TRAFİK POLİSLERİNİN UYGULAMASINI GÖRÜNCE GERİ MANEVRA YAPARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, EKİPLERDEN KAÇAMADI. EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TOPLAM 61 BİN TL PARA CEZASI UYGULANIRKEN, KAMYONET 30 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ. SÜRÜCÜNÜN ANNESİNİN POLİSLERE YÖNELİK SÖZLERİ İSE DİKKAT ÇEKTİ.