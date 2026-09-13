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Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi

İstanbul’da gözaltına alınan Vanlı iş insanı Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için sabah saatlerinde Van’a getirildi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi

Gözaltı sonrası Van'a sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çağla Öz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Van illine gönderildi. Transfer, sabah saatlerinde uçakla gerçekleştirildi ve Öz, Ferit Melen Havalimanı’na indirildi.

soruşturmanın yürütülmesi:

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce hakkında işlem başlatılan Mehmet Fatih Tançalan bağlantısı nedeniyle eşine yönelik işlemler uygulanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gerçekleştirilen gözaltı sonrası İstanbul’daki prosedürler tamamlandı.

sağlık kontrolü ve emniyet işlemleri:

Uçakla Van’a getirilen Çağla Öz, ilk olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrollerinin ardından Öz, Van Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi; burada yapılacak işlemlerin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

VANLI İŞ ADAMI VE SOSYAL MEDYA FENOMENİ MEHMET FATİH TANÇALAN&#039;IN İSTANBUL&#039;DA GÖZALTINA ALINAN EŞİ...

VANLI İŞ ADAMI VE SOSYAL MEDYA FENOMENİ MEHMET FATİH TANÇALAN'IN İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN EŞİ ÇAĞLA ÖZ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN VAN'A GETİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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