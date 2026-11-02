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Bilecik'te Necdet Ayhan'ın hatırası mevlid ve ziyaretle yaşatıldı

Bilecik'te 1991'de Hakkari'de şehit olan Necdet Ayhan, şehadet yıl dönümünde Mevlid-i Şerif ile anıldı; İl Müdürlüğü aileyi ziyaret etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te Necdet Ayhan'ın hatırası mevlid ve ziyaretle yaşatıldı

Anma programı:

Bilecik'te 1991 yılında Hakkari'de şehit olan Necdet Ayhan, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla anıldı. Programa şehit yakınları, kurum temsilcileri ve il müdürlüğü yetkilileri katıldı. Program sırasında Kur'an tilaveti ve dualar yapıldı, şehidin aziz hatırası anıldı.

Ziyaret ve iletilen mesajlar:

Şehit Necdet Ayhan'ın sene-i devriyesi dolayısıyla Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer adına selam ve taziyeler iletildi; yetkililer, ailenin yalnız bırakılmayacağı vurgusunu yaptı.

Yetkilinin açıklaması:

Nejat İlhan, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: Vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canını feda eden aziz şehidimiz Necdet Ayhan’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri her zaman başımızın tacıdır. Onların yanında olmak, hatıralarını yaşatmak ve ihtiyaç duydukları her konuda destek vermek en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Aziz şehidimizi rahmet ve dualarla anıyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Program ve ziyaret, şehit yakınlarına yönelik destek ve saygının sürdürüleceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi; kurum yetkilileri, benzer anma etkinliklerinin devam edeceğini bildirdi.

BİLECİK’TE ŞEHİT NECDET AYHAN, ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

BİLECİK’TE ŞEHİT NECDET AYHAN, ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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