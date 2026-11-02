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Vali Aydın Baruş'tan ev ziyareti: şehit Orhan Dilekçi'nin ailesine taziye ve destek

Erzurum Valisi Aydın Baruş, şehit Polis Orhan Dilekçi'nin ailesini evinde ziyaret ederek taziye ve devlet desteğini iletti; duygusal anlar yaşandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Aydın Baruş'tan ev ziyareti: şehit Orhan Dilekçi'nin ailesine taziye ve destek

valinin ziyareti ve mesajı:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, şehit Polis Memuru Orhan Dilekçi'nin ailesini evlerinde ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Ziyarette Vali Baruş, vatanı uğruna canını feda eden şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve geride bıraktıkları ailelerinin yanında olmanın en önemli vazifelerden biri olduğunu vurguladı.

Vali Baruş, ziyaret sırasında "Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri bizlerin her zaman baş tacıdır" dedi ve ailenin baş sağlığı dileklerini iletti.

devlet desteği ve ailenin yanıtı:

Baruş, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu, kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu belirtti. Şehit Polis Memuru Orhan Dilekçi için Allah'tan rahmet, kederli ailesine ise sabır ve başsağlığı diledi.

Şehit ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek devletin kendilerini yalnız bırakmadığı için Vali Aydın Baruş'a teşekkür etti.

dualarla tamamlanan ziyaret:

Ziyaret, okunan duaların ardından sona erdi; görüşme sırasında aile ile kısa süreli sohbetler gerçekleşti ve duygusal anlar yaşandı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ŞEHİT POLİS MEMURU ORHAN DİLEKÇİ’NİN AİLESİNİ EVİNDE ZİYARET EDEREK...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ŞEHİT POLİS MEMURU ORHAN DİLEKÇİ’NİN AİLESİNİ EVİNDE ZİYARET EDEREK ACILARINI PAYLAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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