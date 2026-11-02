Dolar 49,9642 +0,07%
Euro 56,0159 +0,53%
Bist 10.729,04 -0,28%
Altın Gram 6.266,99 +0,06%
EUR/USD 1,1206 +0,36%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Düzce Üniversitesi ekipleri Nevşehir'de kalite deneyimini paylaştı

Düzce Üniversitesi Kalite Topluluğu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen Ulusal Kalite Zirvesi'nde kalite çalışmaları ve iyi uygulama deneyimlerini paylaştı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce Üniversitesi ekipleri Nevşehir'de kalite deneyimini paylaştı

Düzce Üniversitesi, Ulusal Kalite Zirvesi'nde temsil edildi

Düzce Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Kalite Topluluğu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Kalite Zirvesi'ne katılarak üniversiteyi iki gün boyunca temsil etti. Zirve; yükseköğretimde kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve kalite güvence süreçlerinin güçlendirilmesine odaklandı.

topluluğun sunumları ve etkileşimi:

Zirvenin ilk gününde Kalite Topluluğu üyeleri, Düzce Üniversitesi'nde yürütülen kalite faaliyetleri ve kurumun kalite vizyonuna ilişkin sunumlar yaptı. Üç farklı üniversitenin katıldığı kalite odaklı söyleşide topluluk temsilcileri deneyimlerini aktardı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, iyi uygulama örneklerini paylaşarak uygulanabilir yaklaşımlar üzerine tartıştı.

eğitimler ve yeni dönem hedefleri:

Programın ikinci gününde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen Kalite Eğitimine katılan öğrenciler, akademisyenlerin kalite güvence süreçlerine ilişkin sunumlarını takip etti. Edinilen bilgi ve deneyimlerin, Düzce Üniversitesi'nde kalite bilincinin yaygınlaşmasına ve Kalite Topluluğunun yeni dönem çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Topluluğun zirveye katılımı, öğrenci odaklı kalite girişimlerinin görünürlüğünü artırırken, üniversiteler arası iş birliği ve uygulama paylaşımına da zemin hazırladı. Alınan geri bildirimler ve eğitimler, yerel uygulamalara uyarlanarak kurum içi kalite süreçlerinin geliştirilmesinde referans olarak kullanılacak.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KALİTE TOPLULUĞU, NEVŞEHİR’DE DÜZENLENEN ULUSAL KALİTE ZİRVESİ’NDE ÜNİVERSİTEYİ...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KALİTE TOPLULUĞU, NEVŞEHİR’DE DÜZENLENEN ULUSAL KALİTE ZİRVESİ’NDE ÜNİVERSİTEYİ TEMSİL ETTİ. İKİ GÜN SÜREN PROGRAMDA TOPLULUK ÜYELERİ, KALİTE ÇALIŞMALARI VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Balıkesir'de Kızılay kadın liderlerle aşevi için güç birliği yaptı
images

Adıyaman'da deprem sonrası yeni dönem: iki hizmet binası hizmete girdi
images

Kayınpederin mirasını dağların kokusuyla yaşatıyorlar
images

Zamanı yeniden işleyen genç usta

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

Midyat Devlet Hastanesi'nden çocuklara akülü araba ile moral desteği

Haydi tenise kulüpte pilot uygulaması Antalya'da başladı

Ekimde Bolu'da kapsamlı operasyon: bin 52 şüpheli gözaltına alındı, 82 tutuklama

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı