Düzce Üniversitesi ekipleri Nevşehir'de kalite deneyimini paylaştı

Düzce Üniversitesi, Ulusal Kalite Zirvesi'nde temsil edildi

Düzce Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Kalite Topluluğu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Kalite Zirvesi'ne katılarak üniversiteyi iki gün boyunca temsil etti. Zirve; yükseköğretimde kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve kalite güvence süreçlerinin güçlendirilmesine odaklandı.

topluluğun sunumları ve etkileşimi:

Zirvenin ilk gününde Kalite Topluluğu üyeleri, Düzce Üniversitesi'nde yürütülen kalite faaliyetleri ve kurumun kalite vizyonuna ilişkin sunumlar yaptı. Üç farklı üniversitenin katıldığı kalite odaklı söyleşide topluluk temsilcileri deneyimlerini aktardı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, iyi uygulama örneklerini paylaşarak uygulanabilir yaklaşımlar üzerine tartıştı.

eğitimler ve yeni dönem hedefleri:

Programın ikinci gününde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen Kalite Eğitimine katılan öğrenciler, akademisyenlerin kalite güvence süreçlerine ilişkin sunumlarını takip etti. Edinilen bilgi ve deneyimlerin, Düzce Üniversitesi'nde kalite bilincinin yaygınlaşmasına ve Kalite Topluluğunun yeni dönem çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Topluluğun zirveye katılımı, öğrenci odaklı kalite girişimlerinin görünürlüğünü artırırken, üniversiteler arası iş birliği ve uygulama paylaşımına da zemin hazırladı. Alınan geri bildirimler ve eğitimler, yerel uygulamalara uyarlanarak kurum içi kalite süreçlerinin geliştirilmesinde referans olarak kullanılacak.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KALİTE TOPLULUĞU, NEVŞEHİR’DE DÜZENLENEN ULUSAL KALİTE ZİRVESİ’NDE ÜNİVERSİTEYİ TEMSİL ETTİ. İKİ GÜN SÜREN PROGRAMDA TOPLULUK ÜYELERİ, KALİTE ÇALIŞMALARI VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI.