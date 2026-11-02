Diyarbakır'da dijital takiple baca temizliği yangın riskini geride bırakıyor

Baca temizliği çalışmaları kent genelinde sürüyor:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve 17 ilçede yoğun baca temizliği çalışması yürütüyor. Özellikle restoran, lokanta ve fırınlardaki yağ ve kurum birikiminin yol açtığı yangın riskine karşı düzenli müdahalenin önemine dikkat çekiliyor. Ekipler, vatandaş talepleri doğrultusunda bacaları kontrol edip, biriken yağ ve kurumları temizleyerek olası yangınları önlemeyi hedefliyor.

Bacadan çıkan alevlerin çatıya ve çevredeki yapılara sıçrayabildiği; bunun hem can güvenliğini tehdit ettiği hem de iş yeri sahipleri için ciddi maddi zarara yol açabildiği vurgulanıyor. Bu nedenle yetkililer, düzenli bakımın yangınların önlenmesinde belirleyici olduğuna işaret ediyor.

Dijital baca takip sistemiyle müdahale:

Diyarbakır İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Cengiz Özdağ, kent merkezlerinde yangınların önemli bir kısmının mutfak ve baca hatlarındaki yağ ve kurum birikiminden kaynaklandığını belirtti. Özdağ, "Düzenli temizlendiğinde önlenebilen bu yangınlar, ihmal edildiğinde ise büyük facialara yol açmaktadır." ifadelerini kullandı. İtfaiye tarafından hayata geçirilen dijital baca takip sistemi ile temizlik periyotları ve talepler elektronik ortamda izleniyor; müdahaleler risk grubuna göre planlanıyor.

Sistem, lokanta ve restoranlar için üç ayda bir, fırınlar için altı ayda bir, konutlar için ise yılda bir kez yapılması gereken temizlik süreçlerini takip ediyor. Yetkililer, sistemi aktif kullanmaya başladıktan sonra yangın sayılarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gözlendiğini ve birçok olası yangının kaynağında önlendiğini aktarıyor.

Başvuru ve uygulama süreci:

Baca temizliği hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle Büyükşehir Belediyesi evrak kayıt birimine başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurunun sisteme düşmesinin ardından talepler baca amirlerine iletiliyor ve profesyonel ekipler ilgili iş yeri, okul veya konuta giderek temizlik hizmetini gerçekleştiriyor. Diyarbakır’ın 17 ilçesi de sistem kapsamında, üst yazı veya dilekçe ile başvuru yapılması halinde ekipler ilgili ilçelere yönlendiriliyor.

Yetkililer vatandaşları düzenli bakım konusunda uyarıyor; özellikle lokanta ve restoranların bacalarını üç ayda bir, fırınların altı ayda bir, konutların ise yılda bir kez temizletmeleri gerektiği hatırlatılıyor. Bu periyotların takip edilmesinin, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmede önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

Lokanta işletmecisi Şeyhmus Ata, işletmelerinde üç ayda bir baca temizliği yaptıklarını ve periyodik bakımları aksatmadıklarını belirtti. Ata, başvuru yaptıklarında belediye ekiplerinin hızlı şekilde geldiğini ve bakımın işleyişi açısından herhangi bir gecikme yaşanmadığını aktardı. İşletmelerin düzenli bakımlarla hem müşteri konforunu sağladığı hem de muhtemel yangınları önlediği ifade ediliyor.

İtfaiye yetkilileri, teknolojinin imkanlarını kullanarak kentte can ve mal güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini, vatandaşları da düzenli baca temizliği konusunda hassas olmaya çağırıyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ, KENT GENELİNDE BACA TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR.