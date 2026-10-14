Bilecik'te öğrenciler afetlere karşı uygulamalı eğitim aldı

tatbikatın kapsamı ve katılımcılar:

Osmangazi Ortaokulunda deprem, yangın ve doğal afetlere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bir tatbikat düzenlendi. Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri etkinliğe katıldı.

uygulamalı eğitimde yapılanlar:

Tatbikatlarda öğrencilere afet anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Gösterimler; tahliye süreçleri, güvenli alanlara yönlendirme ve yangın durumunda alınacak ilk tedbirler gibi temel adımları içerdi. Etkinliklerin amacı, acil durumlarda doğru davranış biçimlerinin öğrencilere öğretilmesi ve afetlere karşı hazırlıklı olmalarının sağlanması olarak belirtildi.

Serdal Şimşek tatbikatla ilgili, "Çocuklarımızın deprem, yangın ve diğer afetlerde nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri büyük önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla öğrencilerimizin afet bilincini güçlendirmeyi ve olası acil durumlara hazırlıklı olmalarını amaçlıyoruz. Tatbikatların gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikatların düzenlenmesiyle öğrenciler arasında farkındalığın artması ve uygulamalı bilginin pekişmesi hedefleniyor.

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE AFET TATBİKATI