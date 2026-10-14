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Bilecik'te öğrenciler afetlere karşı uygulamalı eğitim aldı

Osmangazi Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikatta öğrencilere deprem, yangın ve doğal afetlerde uygulanacak müdahale ve tahliye adımları uygulamalı öğretildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te öğrenciler afetlere karşı uygulamalı eğitim aldı

tatbikatın kapsamı ve katılımcılar:

Osmangazi Ortaokulunda deprem, yangın ve doğal afetlere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bir tatbikat düzenlendi. Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri etkinliğe katıldı.

uygulamalı eğitimde yapılanlar:

Tatbikatlarda öğrencilere afet anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Gösterimler; tahliye süreçleri, güvenli alanlara yönlendirme ve yangın durumunda alınacak ilk tedbirler gibi temel adımları içerdi. Etkinliklerin amacı, acil durumlarda doğru davranış biçimlerinin öğrencilere öğretilmesi ve afetlere karşı hazırlıklı olmalarının sağlanması olarak belirtildi.

Serdal Şimşek tatbikatla ilgili, "Çocuklarımızın deprem, yangın ve diğer afetlerde nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri büyük önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla öğrencilerimizin afet bilincini güçlendirmeyi ve olası acil durumlara hazırlıklı olmalarını amaçlıyoruz. Tatbikatların gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikatların düzenlenmesiyle öğrenciler arasında farkındalığın artması ve uygulamalı bilginin pekişmesi hedefleniyor.

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE AFET TATBİKATI

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE AFET TATBİKATI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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