Bilecik'te okul çevrelerinde geniş çaplı huzur ve güven denetimi

Güven ve Huzur Uygulaması kapsamında denetim

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulama, trafik kontrolleri, kimlik sorgulamaları ve okul servislerinin mevzuata uygunluğunun denetlenmesini kapsadı.

Denetimin kapsamı ve personel sayısı:

Uygulamaya 147 personel katıldı ve toplam 21 okul çevresi kontrol edildi. Ekipler, hem sabit hem de mobil kontrollerle okul giriş-çıkış saatlerinde denetimleri yoğunlaştırdı.

Sorgulama sonuçları ve tespitler:

Denetimler sırasında bin 063 kişinin sorgulaması yapıldı; ayrıca 27 okul servis aracı ve 306 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda aranan şahsa ve suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE BİN 63 KİŞİ SORGULANDI