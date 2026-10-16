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Bilecik'te okul çevrelerinde geniş çaplı huzur ve güven denetimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 147 personelle 21 okul çevresinde 306 araç, 27 servis ve bin 063 kişinin denetimini yaptı; aranan şahıs bulunmadı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te okul çevrelerinde geniş çaplı huzur ve güven denetimi

Güven ve Huzur Uygulaması kapsamında denetim

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulama, trafik kontrolleri, kimlik sorgulamaları ve okul servislerinin mevzuata uygunluğunun denetlenmesini kapsadı.

Denetimin kapsamı ve personel sayısı:

Uygulamaya 147 personel katıldı ve toplam 21 okul çevresi kontrol edildi. Ekipler, hem sabit hem de mobil kontrollerle okul giriş-çıkış saatlerinde denetimleri yoğunlaştırdı.

Sorgulama sonuçları ve tespitler:

Denetimler sırasında bin 063 kişinin sorgulaması yapıldı; ayrıca 27 okul servis aracı ve 306 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda aranan şahsa ve suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE BİN 63 KİŞİ SORGULANDI

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE BİN 63 KİŞİ SORGULANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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