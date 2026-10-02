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Bilecik'te okul çevrelerinde güvenlik ağı genişletiliyor

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığındaki telekonferans toplantısında, okul çevreleri ve servis denetimleri öğrencilerin güvenliği odağında değerlendirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te okul çevrelerinde güvenlik ağı genişletiliyor

toplantı düzenlendi:

Bilecik’te yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık kapsamında, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlık etti; il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdür ve amirleri telekonferans yöntemiyle katıldı.

odak noktalar ve alınacak tedbirler:

Görüşmelerde öncelik öğrencilerin güvenliği oldu. Okul çevrelerinde huzurun sağlanması, olası risklerin önceden tespiti ve güvenlik uygulamalarının güçlendirilmesi ana gündem maddeleri arasındaydı. Toplantıda ayrıca okul servis araçlarının denetimleri özel bir başlık altında ele alındı.

Denetimlerin periyodik hale getirilmesi, taşıma araçlarının belge ve teknik uygunluk kontrollerinin sağlanması, sürücü eğitimlerinin takibi ve güzergâh güvenliğinin gözetilmesi gibi uygulama adımları değerlendirildi. Yetkililer, bu tedbirlerin sahada etkin biçimde uygulanmasının takip edileceğini bildirdi.

personel motivasyonu ve uygulama takibi:

Toplantıda görev yapan emniyet personelinin motivasyonunun artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar da gündeme geldi. Katılımcılar, personelin moral ve çalışma verimliliğinin yükseltilmesinin sahadaki güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artıracağına dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar toplantıda, "Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde gerekli tedbirlerin alınmasına büyük önem veriyoruz. Okul servis araçlarının denetimleri başta olmak üzere, öğrencilerimizin huzur ve güvenliğini ilgilendiren tüm konuları titizlikle takip edeceğiz. Aynı zamanda görev yapan personelimizin motivasyonunu ve çalışma verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Yetkililer, dönem başından itibaren denetim ve izleme faaliyetlerinin artırılacağını belirtti.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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