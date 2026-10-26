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Bilecik'te okul çevrelerinde güvenlik denetimleri artırıldı

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, okul ve çevrelerinde servis, trafik ve asayiş denetimleri ile öğrenci güvenliğini artırdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te okul çevrelerinde güvenlik denetimleri artırıldı

Okul çevrelerinde uygulanan denetimler:

Bilecik genelinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Operasyonları yürüten birimler arasında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı yer aldı. Ekipler, okulların yoğun olduğu saat dilimlerinde görünür şekilde görev alarak güvenlik önlemlerini sıklaştırdı.

Denetim kapsamı:

Çalışmalarda öncelik okul servis araçları ve trafik güvenliği üzerinde oldu; sürücü belgeleri, araçların teknik uygunluğu ve güzergâh kurallarına uyum kontrol edildi. Aynı zamanda okul çevresi ve yakınındaki kamusal alanlarda genel asayiş denetimleri yapıldı.

Güvenlik önlemleri ve süreç:

Yetkililer, denetimlerin amacının öğrencilerin eğitim hayatını huzur ve güven içinde sürdürebilmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, bu tür kontrollerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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