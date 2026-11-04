Nuriye teyzenin yalnızlığını paylaşan komşu: Ümraniye Belediyesi

Ümraniye Belediyesi ile sürdürülen destek

86 yaşındaki Nuriye Vatan, Ümraniye'de kirada yaşayan ve tek başına hayatını sürdüren bir vatandaş olarak 11 yıldır belediyenin yakın takibinde. Dokuz yıl önce eşini kaybeden, evlat veya yakın desteği bulunmayan Nuriye teyze, yaşlılık aylığı ve sosyal yardımlarla geçimini sağlıyor; bu süreçte Ümraniye Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Birimi düzenli olarak ihtiyaçlarını takip ediyor.

günlük yaşamda sağlanan somut kolaylıklar:

Belediyenin maddi ve manevi katkıları arasında ev ziyaretleri, temel ihtiyaçların karşılanması ve psikososyal destek yer alıyor. Bugün Nuriye Vatan için temin edilen işitme cihazı, günlük iletişimini ve çevresiyle ilişkilerini kolaylaştırarak yalnızlık hissinin azalmasına katkı sağladı. Belediye ekipleri, ihtiyaç tespiti sonrası uygulanan çözümlerle Nuriye teyzenin ev içi yaşamını daha güvenli hale getiriyor.

sosyal belediyecilik anlayışının yansıması:

Ümraniye Belediyesi, yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamayı amaçlayan bir yaklaşım benimsiyor. Ümraniye Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Birimi aracılığıyla sunulan destekler; temel ihtiyaçlardan sağlık ve iletişim araçlarına kadar geniş bir yelpazede sürüyor. Nuriye Vatan gibi tek başına yaşayan yaşlı bireyler için bu düzenli ilgi, hem maddi hem de duygusal açıdan önemli bir güvence oluşturuyor.

Nuriye teyzenin yüzündeki memnuniyet, belediyenin sağladığı hizmetlerin günlük yaşamda yarattığı farkı gözler önüne seriyor; belediye yetkilileri, benzer ihtiyaçları olan diğer yaşlılarla da yakından ilgilenmeye devam edeceklerini belirtiyor.

ÜMRANİYE'DE YAŞAYAN 86 YAŞINDAKİ NURİYE VATAN, ÜMRANİYE BELEDİYESİ YAŞLI HİZMETLERİ BİRİMİ’NİN 11 YILDIR SÜREN İLGİ VE DESTEĞİYLE HAYATINI SÜRDÜRÜYOR.