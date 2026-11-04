Şırnak'ın dönüşümünü yerinde görmek için Rize medyası ağırlandı

Rize basını Şırnak'ın değişen yüzünü yerinde tanıdı

Rize'den gelen basın heyeti Şırnak'ta Vali Birol Ekici ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından ağırlandı. İki ilin gazetecileri, Şırnak Çalışan Gazeteciler Cemiyeti ile bir araya gelerek kentin güven ortamı, hizmetler ve ekonomik potansiyelini konuştu. Programın amacı, Şırnak ile Rize arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmek ve Şırnak'ın yıllardır süren olumsuz algılarının ötesini tanıtmaktı.

Validen güvenlik ve hizmet mesajı:

Vali Birol Ekici, Rize heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve kentte hâkim olan huzur ve güven ortamını vurguladı. Ekici, Şırnak'ın geçmişteki algılarla değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek, Gidilemeyecek bir yerimiz yok, terör tamamıyla şehrimizin gündeminden dışarıya çıkmıştır ifadesini kullandı. Ayrıca kentin belediye hizmetleri açısından Türkiye'ye örnek gösterilebilecek noktada olduğunu belirtti ve Rize ile idari ve insani bağların sürdüğünü hatırlattı.

Belediyeden dönüşüm ve ekonomik gerçekler:

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise Şırnak'ın geçen yıllarda yaşadığı ağır yıkımı hatırlatarak kentin büyük bir değişim geçirdiğini anlattı. Yarka, Şırnak'ın bir dönem yüzde 65'inin yıkıldığı bir şehir olduğunu, bugünse modern hizmetler ve altyapıyla öne çıktığını söyledi. Şırnak'ın sadece güvenlik gündemiyle anılmasının haksızlık olduğunu belirten Yarka, kentin tarım, petrol, kömür, hayvancılık ve ihracat gibi alanlarda önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Yarka'nın verdiği rakamlar arasında 14 milyar dolarlık ihracat ve küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'de 10. sıra yer aldı; Şırnak'ın nüfus olarak da 39. sırada olduğu belirtildi.

Medya köprüsü ve bölgesel dayanışma:

Rize Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak, ziyaretin bir haber etkinliğinin ötesinde geçmişte atılan kardeşlik temellerinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Bayrak, yıllar içinde 58 ilden ve geçen yıl 17 ilden gazetecilerin Rize'de bir araya getirildiğini hatırlatarak, karşılıklı ziyaretlerin dostluk köprüsünü güçlendirdiğini kaydetti. Gazeteciliği sadece haber aktarmak değil şehirler arasında köprü kurma sorumluluğu olarak tanımlayan Bayrak, Şırnaklı meslektaşların Rize'de de her zaman misafir edileceğini dile getirdi.

Tanıtım ve saha gezileri planı:

Ziyaret kapsamında Rize'den gelen gazetecilere Şırnak'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde görme fırsatı sunulacak. Programda kentin güzelliklerinin, üretim gücünün ve değişiminin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Yetkililer, iki il arasındaki gönül bağlarının güçlenmesi ve Şırnak'ın gerçek kimliğinin Türkiye'ye doğru şekilde yansıtılması amacıyla karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Toplantı, öğretmenevinde düzenlendi ve Rize Aktif Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak, Ardeşen Kaçkar Basın ve Dernek Başkanı Ömer Faruk Zenginal ile beraberindeki gazeteciler; Şırnak Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Mir ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı. Programın en önemli sonucu, Şırnak'ın yalnızca bir güvenlik meselesi olarak değil, geniş bir ekonomik ve kültürel potansiyele sahip bir şehir olarak tanıtılmasına yönelik kararlılığın pekiştirilmesiydi.

ŞIRNAK, RİZE’DEN GELEN GAZETECİLERİ AĞIRLADI.