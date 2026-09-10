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bilecik’te okul ve çevresi güvenliği valilik koordinasyonunda masaya yatırıldı

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi, valilik başkanlığında okul ve çevre güvenliği, servis denetimleri ve trafik önlemleri masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

bilecik’te okul ve çevresi güvenliği valilik koordinasyonunda masaya yatırıldı

Okul ve çevresi güvenliği ele alındı

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde, Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı valilik bünyesinde gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı ve il genelindeki okulların güvenlik durumları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

değerlendirilen tedbirler:

Toplantıda okul giriş ve çıkışlarındaki uygulamalar, kolluk kuvvetlerinin devriye faaliyetleri, okul servis araçlarının denetimleri ile öğrencilerin trafik güvenliğine yönelik çalışmalar öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı. Okul çevreleri ve umuma açık alanlarda denetimlerin sürdürüleceği, okul servislerine yönelik kontrollerin Emniyet ve Jandarma birimleriyle koordineli şekilde devam edeceği bildirildi.

uygulama ve kurumlar arası koordinasyon:

Toplantıda ayrıca okul çevresindeki trafik düzeni, servis güzergâhları, gelişigüzel parklanmanın önlenmesi ve öğrencilerin güvenli ulaşımına yönelik somut tedbirler değerlendirildi. İl genelindeki okullarda görevlendirilecek güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ile kolluk birimlerinin sahada görev yapacağı ve denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitim alması tüm kurumlarımızın ortak sorumluluğudur. Yeni eğitim öğretim yılı boyunca okul ve çevrelerinde alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasını ve kurumlar arası koordinasyonun kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacağız. Öğrencilerimizin güvenliği konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK&#039;TE OKUL VE ÇEVRELERİNİN GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI

BİLECİK'TE OKUL VE ÇEVRELERİNİN GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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