kayıpların ardından kutsal topraklarda buluşma

Kutsal topraklarda ortak dua

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin aileleri, Kahramanmaraş Valiliği’nin desteğiyle umre ibadetini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gitti. Aileler, yaşadıkları derin acının ardından birlikte gerçekleştirdikleri bu ziyaretle manevi huzur arıyor ve sevdiklerinin ruhlarına dualar ediyor.

Ziyaretin kapsamı ve katılımcılar:

Grup, Ayla Kara’nın ailesi ile hayatını kaybeden 9 öğrencinin ailelerinden oluşuyor. Valiliğin organize ettiği program kapsamında ziyaretçiler ibadetlerini yerine getirirken, birbirleriyle yakınlık kurduklarını, ortak anıları yad ederek teselli bulduklarını belirtiyorlar. Ailelerin bir araya gelmesi, saldırıda kaybettikleri çocukların ve öğretmenin anısını yaşatmak için de bir vesile oluyor.

Ailelerin sözleri ve duyguları:

Mustafa Kazıcı, hayatını kaybeden öğrencilerden Şuara Nur Sevgi Kazıcı’nın babası, olayın üzerinden 147 gün geçtiğini hatırlatarak valiliğe teşekkür etti. Kazıcı, Kabe’de dualar ettiklerini, bu ziyaretin kendileri için manevi rahatlama sağladığını ve kızının ruhaniyetinin orada olduğunu hissettiklerini söyledi. Ayrıca adalet beklentilerine değindi ve mahkeme sürecine ilişkin itirazlarını dile getirdi.

Ramazan Kara, hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın eşi, umre ziyaretinin kendilerine "ilaç gibi" geldiğini belirtti. Kara, eşinin daha önce hacca yazıldığını ancak nasip olmadığını, şimdi ise annesinin ve çocukların ruhaniyetini kutsal topraklarda hissettiklerini ifade etti. Olayın ayrıntılarına dair şüphelerini paylaşarak soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini söyledi ve adaletin tecelli etmesi için teşekkürlerini iletti.

Furkan Kara, öğretmen Ayla Kara’nın oğlu, kutsal topraklara ilk kez geldiğini ve duygularını tarif etmenin zor olduğunu anlattı. Furkan, kendileriyle birlikte olan diğer ailelerle aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu, annesi ve kaybettikleri çocuklar için dua ettiklerini söyledi ve diğer ailelerin de annesinin çocuklara cennette annelik yaptığını düşündüğünü belirtti.

Tuğba Belli, hayatını kaybeden öğrencilerden Furkan Sancak Balal’ın annesi, oğlunun olaydan önce ihram denemesi yaptığını ve cenneti merak ettiğini aktardı. Belli, evlatlarının kendilerine tıpkı burada olduğu gibi manevi destek verdiğini hissettiklerini söyledi.

Maneviyat ve beklentiler:

Aileler kutsal topraklarda ibadetlerini sürdürürken hem ortak acıyı paylaşıyor hem de adalet beklentilerini güçlü tutuyorlar. Ziyaret, ailelerin birbirlerine destek olmasına imkân verirken, sevdiklerinin anısını yaşatma ve ruhani teselli bulma işlevi görüyor. Katılımcılar, dualarla ve toplu ibadetlerle bu süreci hafifletmeye çalışırken yetkililere teşekkürlerini iletiyorlar.

Bu ziyaret, Kahramanmaraş toplumunda da yankı bulurken, ailelerin manevi yolculuğu hem kişisel hem de toplumsal boyutta bir karşılık buluyor; sevdiklerinin anısını yaşatmak için bir araya gelmiş aileler kutsal topraklarda huzur arıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA AYSER ÇALIK ORTAOKULU'NDA MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN AYLA KARA İLE ÖĞRENCİLERİN AİLELERİ, UMRE İBADETLERİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL TOPRAKLARA GİTTİ