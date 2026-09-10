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Bartın'da uyum haftasında 6.623 öğrenci okula başladı, 28.250 öğrenci 14 Eylül'de dersbaşı yapacak

Bartın'da uyum haftasında 184 okulda 6.623 öğrenci okula başladı; 14 Eylül'de ilkokul, ortaokul ve liselerde 28.250 öğrenci dersbaşı yapacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bartın'da uyum haftasında 6.623 öğrenci okula başladı, 28.250 öğrenci 14 Eylül'de dersbaşı yapacak

Bartın'da yeni eğitim yılına hazırlık tamamlandı

Bartın'da 2026-2027 eğitim ve öğretim sezonu öncesi hazırlıklar tamamlandı. Uyum Haftası kapsamında 184 okulta, okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf düzeylerinde toplam 6.623 öğrenci bu hafta okula başladı. Uygulamanın amacı, öğrencilerin yeni eğitim ortamına daha rahat adapte olmasını sağlamak olarak açıklandı.

uyum haftasının içeriği:

Uyum Haftası sürecinde okullar, öğrencilerin psikolojik ve sosyal olarak okula alışmalarını destekleyecek etkinlikler düzenliyor. Bazı okullarda velilerin de katılımına izin verilerek, öğretmenlerle tanışma ve eğitim programları hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı. Yetkililer, bu çalışmaların öğrencilerin ders yılına daha güvenle başlamasını hedeflediğini belirtti.

okul ve öğretmen dağılımı:

Habere göre, hafta başında Bartın il genelindeki toplam 171 okulta 28.250 öğrenci eğitim maratonuna başlarken, görev yapan öğretmen sayısı ise 2.104 olarak bildirildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, tüm okullardaki hazırlıkların yeni eğitim sezonu öncesinde tamamlandığını, öğrencilerin güvenliği, huzuru ve en kaliteli eğitimin sağlanması için gerekli adımların atıldığını vurguladı. Aşçı, öğrenci, veli ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Yerel yetkililer ve okul yönetimleri, uyum sürecinin izleneceğini ve ihtiyaç duyulan noktalarda ek destek sağlanacağını açıkladı. Velilere de çocuklarının okula adaptasyon sürecinde iş birliği çağrısı yapıldı.

BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ RAMAZAN AŞÇI İLE BİRLİKTE UYUM HAFTASI&#039;NDA...

BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ RAMAZAN AŞÇI İLE BİRLİKTE UYUM HAFTASI'NDA EĞİTİME BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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