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Bilecik’te okulların güvenliği için koordinasyon ve hazırlık

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliğini değerlendirmek için bir araya geldi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik’te okulların güvenliği için koordinasyon ve hazırlık

Toplantı ve amaçları:

2026-2027 eğitim öğretim yılının güven ve huzur içinde geçirilmesi hedefiyle Bilecik’te okul güvenliğine ilişkin bir toplantı yapıldı. Toplantı Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinde düzenlendi ve ildeki eğitim ile güvenlik birimlerinin ortak çalışmasının zeminini güçlendirmeyi amaçladı.

Katılımcılar ve sürecin önemi:

Toplantıya Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, okul müdürü Sami Aygün ile öğretmenler katıldı. Katılımcılar, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanmasının öncelikli hedef olduğunu teyit etti.

Görüş alışverişi ve iş birliğinin odağı:

Toplantıda, okul ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ile kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Tartışmalar, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için ortak sorumluluk ve koordinasyon gerekliliği üzerine kuruldu.

Katılımcılar arasında paylaşılan değerlendirmeler, yeni eğitim yılı öncesinde kurumlar arası iletişim ve hazırlığın devam ettirilmesi gerektiğine işaret etti. Alınan kararların uygulanması ve izlenmesi sürecinin takip edilmesi bekleniyor.

BİLECİK’TE EĞİTİM YILI ÖNCESİ OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

BİLECİK’TE EĞİTİM YILI ÖNCESİ OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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