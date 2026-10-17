Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Bilecik'te ortak alan tahribatı: parkta yakılan ateş tepkilere neden oldu

Ali Ersoy Parkı'nda yakılan ateş ve bırakılan çöpler, Beşiktaş Mahallesi sakinlerini rahatsız etti; çocukların güvenliği için endişe oluştu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te ortak alan tahribatı: parkta yakılan ateş tepkilere neden oldu

Olayın ayrıntıları

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi'nde yer alan Ali Ersoy Parkı'nın ortasında ateş yakıldı. Yakılan ateşin ardından alanda kirlilik ve atık birikimi oluştu; parkın zemininde yanık ve çöp izleri gözlendi. Park, çocukların oyun oynadığı, vatandaşların dinlenmek ve vakit geçirmek için kullandığı bir ortak kullanım alanı olarak tanımlanıyor.

Kirlilik ve güvenlik:

Parkın ortasında ateş yakılması ve etrafa bırakılan çöpler, kullanım alanını daralttı ve çocukların güvenliği konusunda endişe yarattı. Vatandaşlar, ortak alanların temiz ve güvenli tutulmasının önemine dikkat çekti.

Vatandaş tepkisi:

Olayı değerlendiren bir mahalle sakini, Her yeri mahvetmişler, herkes zor geziniyor ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi. Diğer sakinler de parkın bu şekilde kirletilmesine karşı çıkarak, ortak kullanım alanlarının korunması gerektiğini vurguladı.

BİLECİK MERKEZDE BULUNAN BİR PARKIN ORTASINDA ATEŞ YAKTILAR.

BİLECİK MERKEZDE BULUNAN BİR PARKIN ORTASINDA ATEŞ YAKTILAR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüksekova'nın sobacılar sokağında kış mesaisi başladı
images

Zonguldak'ta eğlence mekânlarında mali düzen için kapsamlı denetim
images

Büyüklerle bir kitap yolculuğu: Elazığ'da 'İyilik Var' buluşması
images

Bilecik'te 48 saatlik onarım sonrası su dağıtımı kademeli olarak yeniden başlıyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayazağa'da sel sonrası dirençli şehir planı: hak sahiplerine iki kentsel dönüşüm yolu

Tekman virajında tır devrildi, 130 küçükbaş telef oldu

İmamoğlu savunmasını tamamladı: demokrasi ve gençlere çağrı

Eski muhtar Mustafa Kedikli selde kayboluşun ardından Kocaeli'de toprağa verildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi