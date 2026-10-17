Bilecik'te ortak alan tahribatı: parkta yakılan ateş tepkilere neden oldu

Olayın ayrıntıları

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi'nde yer alan Ali Ersoy Parkı'nın ortasında ateş yakıldı. Yakılan ateşin ardından alanda kirlilik ve atık birikimi oluştu; parkın zemininde yanık ve çöp izleri gözlendi. Park, çocukların oyun oynadığı, vatandaşların dinlenmek ve vakit geçirmek için kullandığı bir ortak kullanım alanı olarak tanımlanıyor.

Kirlilik ve güvenlik:

Parkın ortasında ateş yakılması ve etrafa bırakılan çöpler, kullanım alanını daralttı ve çocukların güvenliği konusunda endişe yarattı. Vatandaşlar, ortak alanların temiz ve güvenli tutulmasının önemine dikkat çekti.

Vatandaş tepkisi:

Olayı değerlendiren bir mahalle sakini, Her yeri mahvetmişler, herkes zor geziniyor ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi. Diğer sakinler de parkın bu şekilde kirletilmesine karşı çıkarak, ortak kullanım alanlarının korunması gerektiğini vurguladı.

BİLECİK MERKEZDE BULUNAN BİR PARKIN ORTASINDA ATEŞ YAKTILAR.