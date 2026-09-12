Bilecik'te otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, sürücü ağır

kaza yeri ve kaza anı:

Kaza, Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolu üzerindeki Şeyh Edebali Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Gülümbe istikametinde seyir halinde olan 16 BT 140 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet B., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, emniyet şeridinde beklemekte olan 11 ACG 771 plakalı hafif ticari araca çarptı.

yaralananlar ve müdahale:

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Ahmet B. araç içinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkararak kurtarma çalışması yaptı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan E.A. ve A.Y. ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale 112 acil servis ekiplerince yapıldı ve ardından hepsi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri, kaza ile ilgili gerekli incelemeleri başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza mahallinde detaylı çalışma yaparak delil topladı ve olayın mekanik nedenleri ile sürüş koşullarını araştırıyor. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

BİLECİK'TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI