Bilecik’te ruhsat ön incelemede yapay zekâ uygulaması başlıyor

Bilecik’te belediyecilikte teknoloji odaklı dönüşüm

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yapı ruhsatı başvurularında mimari ve mühendislik projelerinin teknik ön incelemelerini yapay zekâ destekli sistem ile yürütmeyi hedeflediklerini açıkladı. Başkanlıkta gerçekleştirilen toplantıda ilgili teknik birim yöneticileri ve belediye çalışanları bir araya geldi.

Sistemin teknik altyapısı ve toplantı gündemi:

Toplantıda, yeni sistemin teknik altyapısı, uygulama süreçleri ve birimler arası koordinasyon değerlendirildi. Projenin amacı; inceleme süreçlerini daha hızlı ve düzenli hale getirmek, aynı zamanda denetimlerdeki tutarlılığı artırmaktır.

Belediye yetkilileri, sistemin mimari ve mühendislik projelerini ön incelemede standartlaştırma sağlayacağını ve proje uyumsuzluklarını daha erken aşamada tespit ederek işlem süresini kısaltacağını belirtti.

Hedefler, beklentiler ve vurgulanan öncelikler:

Başkan Subaşı, çalışmanın sadece süreçleri hızlandırmayı hedeflemediğini, aynı zamanda teknik denetim kalitesini yükseltmek ve insan kaynaklı hata risklerini en aza indirmek için tasarlandığını söyledi. Subaşı, "Bilecik’te belediyecilik hizmetlerini teknolojiyle buluşturacak yeni bir adım atıyoruz. Türkiye’de bir ilk olmasını hedeflediğimiz çalışmamızla, yapı ruhsatı başvurularında mimari ve mühendislik projelerinin teknik ön incelemelerini yapay zekâ destekli bir sistemle daha kapsamlı, sistematik ve verimli hâle getirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ilgili birimlerimizle bir araya gelerek sistemin teknik altyapısını ve uygulama süreçlerini değerlendirdik. Hedefimiz yalnızca işlemleri hızlandırmak değil; teknik denetim süreçlerini güçlendirmek, insan kaynaklı hata riskini azaltmak ve kentimizin geleceğini ilgilendiren kararların daha sağlam bir teknik altyapıyla alınmasına katkı sağlamak" dedi.

Projeyle ilgili adımların uygulanma takvimi ve pilot uygulama ayrıntıları ilgili birimlerce belirlenecek; belediye, teknolojiyi kamu hizmetlerinin kalitesini artıran bir güç olarak kullanmayı amaçlıyor.

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