Vali Erdinç Yılmaz’dan yunus emre külliyesinde birlik ve miras vurgusu

Vali Erdinç Yılmaz’ın yunus emre ziyaretinde mesajlar

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, tasavvuf ehli ve halk şâiri Yunus Emre’nin Mihalıççık ilçesindeki mezarını ve külliyesini ziyaret etti. Ziyarette hem kabri başında dua edildi hem de külliyede kapsamlı incelemeler yapıldı.

Kabri başında dua ve külliyede inceleme:

Vali Yılmaz, ziyaret sırasında kabir başında dua ederek saygı duruşunda bulundu. Külliyede yürütülen çalışmaları yerinde görüp değerlendiren Yılmaz’a, hayırsever iş insanı Tayfur Bayar, Mihalıççık Kaymakamı Fahrettin Çırak ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum eşlik etti.

Bölgenin tarihi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi:

Ziyaret kapsamında Vali Yılmaz, bölgenin tarihi dokusu ve külliyede devam eden işler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapılan incelemeler, hem koruma hem de gelecek nesillere aktarım açısından sürecin önemini öne çıkardı.

Görüşmelerde, Yunus Emre’nin taşıdığı sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışına dikkat çekildi ve bu manevi mirasın korunarak sonraki kuşaklara aktarılmasının gerekliliği vurgulandı. Yapılan ziyaret, hem yerel yönetim hem de sivil toplum temsilcileri arasında uyum ve ortak sorumluluk mesajı verdi.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, HAYIRSEVER İŞ İNSANI TAYFUR BAYAR, MİHALIÇÇIK KAYMAKAMI FAHRETTİN ÇIRAK VE MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ÇORUM İLE BİRLİKTE, BÜYÜK HALK OZANI YUNUS EMRE'NİN MİHALIÇÇIK İLÇESİNDEKİ MEZARINI VE KÜLLİYESİNİ ZİYARET ETTİ.