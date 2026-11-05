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Dijitalleşmenin aile yaşamına etkileri Bilecik'te değerlendirildi

Bilecik'te düzenlenen eğitimde, AEP eğiticileri ve meslek personeline dijitalleşmenin aile yaşam döngüsü, iletişim ve değişen dinamikler anlatıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dijitalleşmenin aile yaşamına etkileri Bilecik'te değerlendirildi

etkinliğin kapsamı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen eğitim, Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri ve meslek personeline yönelik gerçekleştirildi. Eğitimde sunum yapan isim, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu oldu ve programda dijitalleşmenin aile yaşamına etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

dijitalleşmenin aile yapısına etkileri:

Sütlüoğlu'nun aktarımında, dijital araçların aile içi iletişim alışkanlıklarını dönüştürdüğü, sınırların yeniden tariflendiği ve kuşaklar arası etkileşimin niteliğinin değiştiği vurgulandı. Eğitimde iletişim pratikleri, rol dağılımındaki kaymalar ve dijital ortamların aile ritüellerine etkisi gibi konular irdelendi ve katılımcılarla tartışıldı.

hedef ve değerlendirme:

Programın hedefi, AEP eğiticileri ile saha personelinin dijitalleşmenin yarattığı dinamikleri daha iyi kavrayıp bu bilgileri ailelere aktarmalarını sağlamak olarak belirlendi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, eğitime katkılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu'na teşekkür etti.

BİLECİK’TE DİJİTALLEŞMENİN ETKİLERİ ELE ALINDI

BİLECİK’TE DİJİTALLEŞMENİN ETKİLERİ ELE ALINDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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