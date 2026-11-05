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Eskişehir'de güvenlik gündemi: Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında koordinasyon toplantısı

Eskişehir'de Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, trafik güvenliği ve göç çalışmaları değerlendirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de güvenlik gündemi: Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında koordinasyon toplantısı

toplantı hakkında:

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, kentin genel güvenlik ve huzur ortamının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik kapsamlı bir değerlendirme olarak yapıldı. Toplantıya ilgili kurum yöneticileri katıldı ve kentte yürütülen çalışmaların durumu masaya yatırıldı.

gündem başlıkları:

Toplantıda öncelikli olarak uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği ile İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ele alındı. Bu başlıklar çerçevesinde sahada alınan tedbirler, mevcut uygulamalar ve koordinasyon mekanizmalarının etkinliği tartışıldı.

Görüşmeler sırasında, kent genelinde asayişin korunmasına yönelik sorumluluk paylaşımı ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Toplantı, mevcut politikaların uygulanabilirliği ve ihtiyaç duyulan ilave tedbirlerin belirlenmesi açısından değerlendirildi.

katılımcı sunumları ve hedefler:

Programa katılan kurum yöneticileri, kendi sorumluluk alanlarındaki faaliyetler ile sahada uygulanan tedbirlere ilişkin sunumlar yaptı. Sunumlar, önleyici güvenlik önlemleri ile olaylara müdahale süreçlerinin koordinasyonu üzerine ayrıntılı bilgi verdi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığındaki toplantı, kentteki emniyet ve huzur ortamının korunmasına yönelik somut adımların ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedefiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ BAŞKANLIĞINDA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ BAŞKANLIĞINDA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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