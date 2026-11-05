Gevaş’te birlik ve şefkat mesajı: şehitler ile Kızılay gönüllüleri dualarla yad edildi

Gevaş Merkez Camii’nde Kızılay Haftası mevlidi

Van’ın Gevaş ilçesinde, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen mevlid programında hem vatan uğruna can veren aziz şehitler hem de ebediyete irtihal eden Türk Kızılay gönüllüleri dualarla yad edildi. Etkinlik, Gevaş Merkez Camii’nde çok sayıda vatandaşın iştirakiyle gerçekleşti.

Programın akışı:

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okunmasıyla başladı. Cemaatle birlikte şehitler ve vefat eden gönüllüler için dualar edildi. Törene İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, Türk Kızılay Gevaş Temsilcisi Sefer Baybüre, ilçe kurum amirleri, Kızılay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mesajlar ve vurgular:

İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, konuşmasında yardımlaşma ve fedakarlık bilincine dikkat çekti. Geylani, "Bu cennet vatanı canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aynı zamanda hiçbir karşılık beklemeden, sırf Allah rızası ve insan sevgisiyle muhtaçların yardımına koşan, bu kutlu yolda ömrünü tamamlayarak ebediyete irtihal etmiş Kızılay neferlerimizi de dualarımızda andık," ifadelerini kullandı ve Kızılay çalışanlarına ile gönüllülerine başarı diledi.

Toplumsal dayanışma ve ikram:

Mevlid programının ardından Türk Kızılay Gevaş Temsilciliği cami çıkışında vatandaşlara helva ikramında bulundu. Etkinlik, hem anma hem de toplumun birlik ve dayanışma ruhunun pekiştiği duygusal anlarla sona erdi.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE KIZILAY HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN MEVLİD PROGRAMINDA VATAN UĞRUNA CAN VEREN AZİZ ŞEHİTLER VE EBEDİYETE İRTİHAL EDEN TÜRK KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ DUALARLA ANILDI.