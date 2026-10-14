Bilecik'te şehit Hasan Bayır için vefa ziyareti

Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi, 1976 yılında İstanbul’un Yeşilköy ilçesinde şehit düşen Jandarma Komando Er Hasan Bayır için sene-i devriye anmasında ailesini ziyaret etti. Ziyarette, şehidin yakınlarıyla bir araya gelinerek hem anma gerçekleştirildi hem de ailenin yanında olunduğu vurgulandı.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette devletin selamı aileye iletildi; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından gönderilen selamlar Osman Bayır ve yakınlarına aktarıldı. Şehidin babası olan Osman Bayır'ın 1933 doğumlu olduğu bilgisi doğrultusunda aile ziyaret edildi ve şehit Hasan Bayır rahmet ve minnetle anıldı.

il müdürünün mesajı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, ziyaret sırasında şehidin ve tüm aziz şehitlerin anıldığını belirterek, şehit yakınlarının her zaman çok değerli olduğunu vurguladı. İlhan, şehit ailesinin yanında olmanın, hatıralarını yaşatmanın ve gönül bağını sürdürmenin kurum için önemine dikkat çekti. "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve ailelerimizin her zaman yanında olduğumuzu hissettirmek bizim en önemli görevlerimizden biridir" sözleriyle destek taahhüdü yinelendi.

Ziyaret, hem anma hem de şehit yakınlarına devlet desteğinin ve toplumun vefasının iletilmesi amacıyla gerçekleştirildi; yetkililer, şehitlerin hatırasının yaşatılmasının süreceğine dair güvence verdi.

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ