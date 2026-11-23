Olayın gelişimi:

Bilecik'in Şelale Rampaları Bozüyük istikametinde dün gece, seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Araçta bulunanların durumu ve yangının ilk görünümüyle ilgili bilgiler çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında öğrenildi.

Müdahale ve sonuçlar:

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

İnceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve yangının nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

BİLECİK’TE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI