Samsun'da haluj gecesi ve ritüelleri:

Samsun Çerkes Derneği tarafından geleneksel hale getirilen haluj gecesi, Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte davetliler, Çerkes mutfağının önemli lezzetlerinden haluju tadarken, yöresel ezgiler eşliğinde dans ve oyunlarla geceyi doldurdu.

Programın amaçları arasında kültürün yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması öne çıktı; organizasyona çok sayıda davetli katıldı ve katılımcılar gece boyunca birlik duygusunu ön plana çıkardı.

Programın yapısı ve katılım:

Gecede canlı müzik performanslarıyla birlikte geleneksel Çerkes dansları sergilendi. Katılımcılar çalınan müziklere eşlik ederek toplu oyunlar oynadı ve mekan boyunca dayanışma ile eğlence bir arada yürüdü. Sunulan yemekler ve müzikal düzenlemeler, etkinliğin hem sosyal hem de kültürel bir buluşma niteliği taşımasını sağladı.

Dernekten mesajlar ve gelecek vurgusu:

Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı, gecede yaptığı konuşmada kültürlerini yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın önemine dikkat çekti. Ayrancı, "En büyük arzumuz, büyüklerimizle gençlerimizi, geçmişimizle geleceğimizi aynı çatı altında buluşturmaktır. Bizim en büyük zenginliğimiz birlikteliğimizdir. Birbirimize sahip çıktığımız, dayanışmamızı güçlendirdiğimiz ve ortak değerlerimizin etrafında kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Bizim görevimiz yalnızca geçmişi anlatmak değil, gelecekte de anlatılacak bir kültür bırakmaktır. Çünkü biz unutursak tarih susar, biz yaşatırsak kültürümüz sonsuza kadar konuşur. Bu düşünce ile en büyük yatırımı çocuklarımıza ve gençlerimize yapıyoruz" dedi.

Etkinlik, yerel toplum içindeki bağları güçlendirme ve kültürel sürekliliği sağlama açısından önem taşıyor. Derneğin kapılarının kültürünü yaşatmak isteyen herkese açık olduğu vurgulanırken, bu tür gece ve benzeri etkinliklerin genç kuşaklarda aidiyet ve bilinç oluşturmadaki rolü öne çıkarıldı.

SAMSUN'DA DÜZENLENEN GELENEKSEL HALUJ GECESİNDE ÇERKES KÜLTÜRÜ YAŞATILDI.