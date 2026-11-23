Nevşehir'de çatışan arkadaşlık: bıçaklı kavgada bir ağır yaralı, birinin kulağı koptu

Nevşehir'de, Yeni Mahalle Koparan Sokak'taki Atasavun İş Hanı'nda birlikte alkol aldığı öne sürülen üç arkadaş arasında çıkan kavgada ağır yaralanan ve kulağı kopan iki genç, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Özcan O. (23), Süleyman A. (22) ve Ahmet A. (32) aynı ikamette buluştular. İlerleyen saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Süleyman A. karın bölgesinden ağır şekilde yaralanırken, Ahmet A.'nın kulağının koptuğu bildirildi.

Yaralanan Süleyman A., evden dışarı çıkarak sokağa çıktı; devriye gezen polis ekipleri, cadde üzerinde yatan genç ile karşılaştı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin çalışması ve gözaltı:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yerde kan izleri ve kopmuş kulağa ait parça tespit etti. Kan izlerini takip eden ekipler, iş hanındaki daireye ulaştı. Kapıyı açan Özcan O. gözaltına alındı; üzerinde yapılan aramada çakı olarak tabir edilen bir bıçak ele geçirildi.

Kopan kulak parçasının bulunduğu noktadan binanın içindeki kan izlerini izleyen ekipler çatı katına çıktılar ve burada aşırı alkollü halde bulunan Ahmet A.'yı buldu. Kulağının koptuğu tespit edilen Ahmet A.'ya ilk müdahale olay yerine çağrılan ikinci ambulans ekibi tarafından yapıldı ve genç, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Haberde yer verilen bilgiye göre Ahmet A., tedavisinin ardından il dışındaki bir hastaneye sevk edildi.

Karın bölgesinden ağır yaralanan Süleyman A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; Özcan O. ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Polis olay yerindeki bulgularla ve alınan ifadelerle soruşturmaya devam ediyor.

NEVŞEHİR'DE ARKADAŞLARIN BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI İDDİA EDİLEN EVDE ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİ AĞIR YARALANIRKEN, DİĞER KİŞİNİN KULAĞI KOPTU. POLİS EKİPLERİ, KOPAN KULAK PARÇASI VE KAN İZLERİNİ TAKİP EDEREK ÇATI KATINDA SAKLANAN YARALIYA ULAŞTI. OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.