Bozüyük'te narkotik operasyonu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekipleri tarafından arama yapıldı. Operasyonda, bir araç ile iki şahıs üzerinde arama gerçekleştirildi ve ele geçen maddelere el konuldu.

operasyonun detayları:

Ekiplerin yürüttüğü çalışmada 1 araç ve 2 şahıs üzerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda skunk maddesi tespit edildi. Operasyonun kapsamı ve ele geçen madde miktarı emniyet kayıtlarına geçirildi.

soruşturma ve hukuki işlem:

Olayla ilgili olarak, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Konuyla ilgili adli ve idari süreç emniyet birimlerince yürütülüyor.

BİLECİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI