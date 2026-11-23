İstanbul Emniyetinin eş zamanlı operasyonunda 51 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde bir suç ağına yönelik çalışma yapıldı. Soruşturmada, şüphelilerin farklı tarihlerde işlenmiş 35 olaya karıştığı tespit edildi.

Operasyonun kapsamı:

Yapılan çalışmada, söz konusu suç örgütünün; "cinayete teşebbüs", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "tehdit" gibi suçlara karıştığı belirlendi. Bu sabah belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda toplam 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler ve soruşturmanın seyri:

Yakalanan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, bu silahlara ait 61 mermi ile 450 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat, emniyet birimleri tarafından genişletilerek devam ediyor.

İstanbul’da çete operasyonu: 51 gözaltı