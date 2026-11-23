AK Parti Bilecik teşkilatı pazaryeri ve sanayi sitesinde

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, il yönetimi, ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen saha çalışmasında, teşkilat mensupları gruplara ayrılarak ilçenin cadde ve sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Heyet, sanayi sitesini ve pazar yerini dolaşarak doğrudan temas sağladı.

Saha çalışması ve esnaf görüşmeleri:

Ziyaretler sırasında ekipler esnafın talep ve önerilerini dinledi, iş yeri sahipleriyle sohbet etti ve esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Grup çalışması formatı, farklı mahalle ve işyerlerinin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesine olanak sağladı.

Partinin mesajı ve yerinde siyaset anlayışı:

"Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde milletimiz var. Masa başında değil, sahada; uzakta değil, daima vatandaşımızın yanındayız. Bugün Pazaryeri’nde esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizleri samimiyetle karşılayan, gönül kapılarını açan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinlemeye, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diyen Serkan Yıldırım, parti kadrolarının düzenli saha temasını sürdüreceğini vurguladı.

AK PARTİ BİLECİK TEŞKİLATI PAZARYERİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU