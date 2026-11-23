olay ve konum:

Bakırköy'de bulunan metruk ahşap bir binanın bir bölümü yola devrildi. Olay sonucunda yapıdan kopan parçalar doğrudan yol yüzeyine düştü.

Kaynak bilgi metninde zaman, yaralanma ya da müdahale ayrıntısı verilmedi; mevcut bildirim sadece yapının bir kısmının yola devrildiğini aktarıyor.

güvenlik ve etkiler:

Yola düşen parçalar nedeniyle araç ve yaya trafiğinde aksama ve güvenlik riski oluşabilir. Metruk yapıların çökmesi çevre için doğrudan tehlike yaratır ve hızlı müdahale gerektirir.

Olayla ilgili daha ayrıntılı bilgi veya resmi açıklama paylaşılmadığı için bölgenin güvenliğinin sağlanması ve benzer yapıların tespit edilmesi önem taşıyor.

Bakırköy bulunan ahşap metruk binanın bir kısmı yola devrildi