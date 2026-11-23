İzzet Peşte yüzme şenlikleri yeni havuzda buluştu

İznik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, ilk kez düzenlenen İzzet Peşte Yüzme Şenlikleri'ne ev sahipliği yaptı. Organizasyona 11 spor kulübü katıldı ve etkinlik sporcular ile ailelerinden yoğun ilgi gördü.

müsabakaların atmosferi:

İznik tarihinin en büyük spor kompleksinde gerçekleştirilen şenlikler, farklı yaş kategorilerindeki genç sporcuları bir araya getirdi. Sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken tribünlerde aileler çocuklarına destek verdi. Müsabakaların ardından düzenlenen madalya töreninde madalyalar İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hüseyin Coşkun ve Bursa Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Necdet Külahçı tarafından takdim edildi.

tarihsel köken ve hedefler:

"İznik tarihinin en büyük spor kompleksinde, İzzet Peşte Yüzme Şenlikleri’ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 1960’lı ve 1970’li yıllarda merhum İzzet Peşte’nin öncülüğünde, İznikspor bünyesinde ülkemizin önemli yüzme başarılarına imza atan ilçemizin bu köklü spor mirasını, bugün İznik Belediyespor Kulübümüzle yeniden canlandırıyoruz. Bir zamanlar İznik Gölü’nden Türkiye’ye uzanan başarı hikâyesinin, bugün bu havuzda atılan kulaçlarla yeniden yazılacağına yürekten inanıyoruz. 11 spor kulübümüzün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı organizasyon vesilesiyle merhum İzzet Peşte’yi rahmet ve minnetle anıyor. Başta Bursa Yüzme İl Temsilciliği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum"

İznik Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda ilk kez düzenlenen şenlikler, sporculara madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

İZNİK BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEYE KAZANDIRILAN YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU, İLK KEZ DÜZENLENEN İZZET PEŞTE YÜZME ŞENLİKLERİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 11 SPOR KULÜBÜNÜN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYON, SPORCULAR VE AİLELERİNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.