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Bilecik'te sertifikalı tohum atılımı: 842 çiftçiye 628 ton buğday dağıtılacak

Tohumluk Buğday Projesi kapsamında Bilecik'te 842 çiftçiye Adagio ve Falado çeşitlerinden toplam 628 ton sertifikalı tohum dağıtılacak.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te sertifikalı tohum atılımı: 842 çiftçiye 628 ton buğday dağıtılacak

Bilecik'te tohumluk dağıtımı hedefe konuldu

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tohumluk Buğday Projesi ile il genelinde sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Proje çerçevesinde toplam 628 ton tohumluk buğdayın 842 çiftçiye ulaştırılması planlanıyor. Uygulama, ekmeklik buğday üretiminde kalite ve verimi artırmayı hedefliyor.

Projenin hedefleri:

Yetkililer, sertifikalı tohum kullanımının birim alandan elde edilen verimi yükseltmede ve ürün kalitesini tutturmada merkezi bir rol oynadığını vurguluyor. Proje ile çiftçilerin kaliteli tohuma erişiminin kolaylaştırılması, il genelinde ekmeklik buğday üretiminin geliştirilmesi ve tarımsal üretime doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor.

Dağıtım ve türler:

Dağıtım kapsamında üreticilere Adagio ve Falado çeşitleriyle tohumluk buğday verilecek. Toplam miktar, kayıtlarda 628 bin kilogram olarak yer alıyor ve bu kaynakların belirlenen 842 üretici ile paylaşılması planlandı. Uygulamanın, ekim sezonu öncesinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, projenin üreticiler açısından önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Sertifikalı tohum kullanımı, kaliteli ve verimli üretimin temel unsurlarından biridir. Tohumluk Buğday Projesi ile çiftçilerimizin kaliteli tohuma erişimini kolaylaştırmayı ve ilimizde ekmeklik buğday üretimini geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum".

842 ÇİFTÇİYE 628 TON TOHUMLUK BUĞDAY DAĞITILACAK

842 ÇİFTÇİYE 628 TON TOHUMLUK BUĞDAY DAĞITILACAK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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