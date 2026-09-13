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Bilecik'te sıcaklık artışıyla orman yangını uyarısı

Bilecik'te artan hava sıcaklığı ve düşen nem nedeniyle orman yangını riski kritik düzeye çıktı; yetkililer 14.00-16.00 arası dikkat uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bilecik'te sıcaklık artışıyla orman yangını uyarısı

Bilecik'te orman yangını riski yükseliyor

Bilecik genelinde hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesi üzerine yetkililer orman yangını alarmı verdi. Vali Faik Oktay Sözer tarafından yapılan açıklamada meteorolojik şartların yangın riskini artırdığı ve vatandaşların tedbirlere uyması gerektiği vurgulandı.

riskin zamanlaması ve ölçüsü:

Vali Sözer, özellikle 14.00-16.00 saatleri arasında nem oranının yüzde 20 seviyelerine kadar düşmesinin beklendiğini belirtti. Bu dönemde kıvılcım veya ihmal kaynaklı yangınların hızla yayılabileceği uyarısı yapıldı.

vatandaşlara somut çağrı:

Açıklamada, daha önce kamuoyuyla paylaşılan kural ve tedbirlere titizlikle uyulmasının önemine dikkat çekildi. Herhangi bir duman, ateş veya yangın belirtisi görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunulması ve bölge ekiplerine hızlı müdahale imkanı sağlanmasının hayati olduğu ifade edildi.

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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