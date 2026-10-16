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Bilecik'te sosyal hizmetlerde gönüllülük ve erişim güçlendiriliyor

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müdürü Nejat İlhan liderliğinde 'İyilik Var' platformunu genişleterek gönüllülük ve hizmet erişimini artıracak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te sosyal hizmetlerde gönüllülük ve erişim güçlendiriliyor

Bilecik'te sosyal hizmetlerde yeni adımlar atıldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi ve gönüllülük çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında düzenlenen aylık değerlendirme toplantısında mevcut uygulamalar ve yeni hedefler gündeme alındı.

toplantıda konuşulan öncelikler:

Toplantıya kuruluş müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirmede, Bakanlığın 'İyilik Var' platformunun daha geniş kitlelere ulaştırılması ve bunun üzerinden toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi vurgulandı. Katılımcılar, hizmetlere erişimin hızlandırılması ve vatandaş odaklı uygulamaların yaygınlaştırılması için kurumsal iş birliğinin artırılmasına karar verdi.

uygulama ve koordinasyon planı:

İl Müdürlüğü, koordineli çalışma vurgusuyla tüm kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Nejat İlhan, iyiliğin daha fazla insana ulaşması için hızlı ve etkin çözüm üretme taahhüdünde bulunarak toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalara öncelik verileceğini belirtti.

Yeni adımlar, hem hizmet kalitesini artırmayı hem de gönüllü katılımını teşvik ederek yerel düzeyde sosyal yardım ağlarının güçlendirilmesini amaçlıyor.

BİLECİK’TE SOSYAL HİZMETLER İÇİN YENİ ADIMLAR

BİLECİK’TE SOSYAL HİZMETLER İÇİN YENİ ADIMLAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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