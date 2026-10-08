Dolar 49,2100 +0,02%
Euro 55,2547 +0,31%
Bist 12.146,56 +0,19%
Altın Gram 6.564,13 +0,20%
EUR/USD 1,1199 +0,00%
Brent Petrol 103,98 +3,77%
--°

Bilecik'te tarım gündemi: destekler, projeler ve köy talepleri

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki görüşmede tarımsal üretimin geliştirilmesi, projeler ve köy taleplerinin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te tarım gündemi: destekler, projeler ve köy talepleri

bilecik valisinin tarım çalışmaları ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen tarımsal faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali Sözer, kurum yetkililerinden saha çalışmaları, destek mekanizmaları ve öncelikli ihtiyaçlara ilişkin raporlar dinledi.

görüşmede ele alınan başlıca konular:

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık tarafından karşılanan heyet, tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilere sağlanan destekler, devam eden projeler ile köylerin ihtiyaç ve talepleri üzerinde durdu. Toplantıda, üretimin sürdürülebilirliği ve yerel kalkınma bağlamında atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

valinin öncelikleri ve yol haritası:

Vali Sözer, Bilecik'te tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, üreticilere yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yerel ihtiyaçların takip edileceği, desteklerin ve projelerin uygulama aşamasında koordinasyonun artırılacağı vurgulandı.

Ziyaret, tarımsal politikaların sahadan beslenen verilerle şekillendirilmesi amacına hizmet ederken, köy düzeyindeki taleplerin önceliklendirilmesi ve projelerin etkin yürütülmesi üzerinde mutabakatla sonlandı.

BİLECİK&#039;İN TARIMI MASAYA YATIRILDI

BİLECİK'İN TARIMI MASAYA YATIRILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gönül bağıyla yol gösteren öğretmen: Adana'da görme engelli öğrencilerin umudu
images

Karaova'ya yeni buluşma noktası: emekli kafe Mumcular'da açılıyor
images

Antalyalı sanatçı hurda elektronikleri günlük hayatın parçasına dönüştürüyor
images

Dicle Elektrik teknoloji ve ar-ge ile bölgesel dönüşümü hızlandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de 7 katlı binadan bir kişi daha kurtarıldı

Sakarya'da yoğun sis hayatı etkiledi: görüş yer yer 15 metreye kadar düştü

Gönül bağıyla yol gösteren öğretmen: Adana'da görme engelli öğrencilerin umudu

Bafra pirinci için resmî koruma: mahreç tesciliyle yöresel bağ güçlendi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı