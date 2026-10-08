Bilecik'te tarım gündemi: destekler, projeler ve köy talepleri

bilecik valisinin tarım çalışmaları ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen tarımsal faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali Sözer, kurum yetkililerinden saha çalışmaları, destek mekanizmaları ve öncelikli ihtiyaçlara ilişkin raporlar dinledi.

görüşmede ele alınan başlıca konular:

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık tarafından karşılanan heyet, tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilere sağlanan destekler, devam eden projeler ile köylerin ihtiyaç ve talepleri üzerinde durdu. Toplantıda, üretimin sürdürülebilirliği ve yerel kalkınma bağlamında atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

valinin öncelikleri ve yol haritası:

Vali Sözer, Bilecik'te tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, üreticilere yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. Yerel ihtiyaçların takip edileceği, desteklerin ve projelerin uygulama aşamasında koordinasyonun artırılacağı vurgulandı.

Ziyaret, tarımsal politikaların sahadan beslenen verilerle şekillendirilmesi amacına hizmet ederken, köy düzeyindeki taleplerin önceliklendirilmesi ve projelerin etkin yürütülmesi üzerinde mutabakatla sonlandı.

BİLECİK'İN TARIMI MASAYA YATIRILDI