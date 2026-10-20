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Bilecik'te tarım müdürü Ayvalık üreticilerin taleplerini yerinde dinledi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Çavuşköy'de üreticilerle buluşarak taleplerini dinledi ve tarımsal üretimin desteklenmesi için iletişimi vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te tarım müdürü Ayvalık üreticilerin taleplerini yerinde dinledi

Çavuşköy'de üreticilerle buluşma

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, merkeze bağlı Çavuşköy köyünde üreticilerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Toplantıda çiftçilerin tarımsal faaliyetlere ilişkin görüşleri alındı ve sahadaki öncelikler değerlendirildi.

Üreticilerin talepleri ve beklentileri:

Çavuşköy'de gerçekleştirilen buluşmada üreticiler, uygulamalar ve ihtiyaçlar hakkında görüşlerini paylaştı; talep ve beklentiler kayıt altına alındı. Yetkililer, bu geri bildirimlerin tarımsal üretimin geliştirilmesine dönük planlamada temel oluşturacağını belirtti.

İl müdürünün değerlendirmesi:

Çetin Ayvalık toplantının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Üreticilerimizle bir araya gelerek talep, görüş ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinlemeyi önemsiyoruz. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi için üreticilerimizle iletişimimizi sürdürüyoruz".

İl Müdürlüğü, alınan talepler doğrultusunda iletişimi sürdürmeyi ve üreticilerin önceliklerini dikkate alarak değerlendirme süreçlerini devam ettirmeyi amaçladığını vurguladı.

İL MÜDÜRÜ AYVALIK, ÜRETİCİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

İL MÜDÜRÜ AYVALIK, ÜRETİCİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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