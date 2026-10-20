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Gençler huzurevinde yaşamı renklendirdi

ESOGÜ Hemşirelik öğrencileri, Halis Toprak Huzurevi'nde düzenledikleri etkinlikle yaşlıların el-göz koordinasyonunu ve sosyal etkileşimini artırdı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençler huzurevinde yaşamı renklendirdi

etkinlikte amaç ve iş birliği:

Eskişehir'de düzenlenen etkinlik, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi uygulaması kapsamında kurumda hizmet alan yaşlılara yönelik planlandı ve uygulandı.

hedefler ve uygulama odakları:

Organizasyonun temel amacı, yaşlı bireylerin gün içinde keyifli vakit geçirmelerini sağlamak olarak belirtildi. Etkinlik ayrıca katılımcıların el-göz koordinasyonunu, ince motor becerilerini ve sosyal etkileşimlerini artırmayı hedefledi.

Uygulama, hem öğrenciler için uygulamalı eğitim imkânı hem de huzurevi sakinleri için destekleyici bir sosyal ortam sundu.

ESKİŞEHİR&#039;DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN YAŞLI BİREYLERİN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMELERİNE İMKAN...

ESKİŞEHİR'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN YAŞLI BİREYLERİN KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMELERİNE İMKAN SAĞLAMAK AMACIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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