Türkeli'de vefa: şehit Recep Çetin anıldı

Türkeli’de şehit ailesine vefa ziyareti

Şehit Piyade Er Recep Çetin’in şehadetinin 29. yıl dönümünde, Türkeli kaymakamlığı öncülüğünde bir heyet, şehidin ailesini ziyaret ederek vefa görevini yerine getirdi. Ziyaret, ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde gerçekleşti ve şehit yakınlarına destek iletilmesi amaçlandı.

ziyaretin detayları:

Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Nihat Demircan ve kurum amirlerinden oluşan heyet, şehit annesi Emine Çetin’i Çatakgüney köyündeki evinde ziyaret etti. Kaymakam Kandemir, şehit annesinin hâlini hatırını sorarak kendisiyle yakından ilgilendi ve talep ile isteklerini dinledi.

şehidin yaşamı ve şehadet tarihi:

Recep Çetin, 1976 yılında Türkeli ilçesinin Çatakgüney köyünde dünyaya geldi. Şırnak’ta, Kerkük Tepesi üs bölgesinde mevzi nöbeti tuttuğu sırada meydana gelen bir patlama sonucunda 19 Ekim 1997 tarihinde şehit düştü. Bugünkü ziyaret, şehidin anısını yaşatmak ve ailesine devletin şefkatini göstermek amacı taşıdı.

Ziyaret, ilçedeki yetkililerin şehit yakınlarına yönelik düzenli iletişim ve destek uygulamalarının bir parçası olarak değerlendirildi ve anma vesilesiyle yapılan bu tür buluşmaların önemi vurgulandı.

ŞEHADETİNİN 29. YILINDA ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET ŞEHİT PİYADE ER RECEP ÇETİN’İN ŞEHADETİNİN 29. YIL DÖNÜMÜNDE, TÜRKELİ KAYMAKAMI CEZMİ KANDEMİR VE BERABERİNDEKİ HEYET, ŞEHİDİN ANNESİ EMİNE ÇETİN’İ SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI ÇATAKGÜNEY KÖYÜNDEKİ EVİNDE ZİYARET ETTİ.