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Bilecik'te trafik eğitim parkında çocuklara uygulamalı ders verildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesiyle Atatürk İlkokulu'ndan 35 öğrenciye Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi verdi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te trafik eğitim parkında çocuklara uygulamalı ders verildi

Bilecik'te çocuklara uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Atatürk İlkokulu'nda öğrenim gören 35 öğrenci'ye uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimler, Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı olarak yapıldı. Öğrencilere temel trafik davranışları, trafik kuralları, trafikte saygı ve yayaların uyması gereken kurallar anlatıldı. Uygulamalı çalışmalarda çocuklara pratik örnekler gösterilerek günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Amaç ve yetkililerin açıklaması:

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturmanın trafik güvenliği açısından önemine dikkat çekti. Ekipler, trafik kurallarına uyulmasının kazaların önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Uygulamalı eğitimin hedefi, öğrencilerin trafik kurallarını sadece öğrenmekle kalmayıp alışkanlık haline getirmelerini sağlamak ve sahada edinilen deneyimlerle bilinç düzeylerini yükseltmektir. Bu yaklaşımın, uzun vadede yerel trafik güvenliğine katkı sunması amaçlanıyor.

BİLECİK’TE 35 ÖĞRENCİYE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ

BİLECİK’TE 35 ÖĞRENCİYE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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