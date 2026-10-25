Bilecik'te velilere çocuk güvenliği ve acil çağrı bilinçlendirmesi

etkinlik ve katılımcılar:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulunda üç ayrı veli toplantısı düzenledi. Toplantılara toplam 65 veli katıldı ve ailelere çocukların güvenliğiyle ilgili kapsamlı bilgiler aktarıldı.

ele alınan başlıca konular:

Toplantılarda özellikle akran zorbalığı ile baş etme yolları, güvenli internet kullanımı ilkeleri, 112 Acil Çağrı Merkezinin doğru kullanımı ve genel güvenlik tedbirleri üzerinde duruldu. Polis ekipleri, örnek durumlar üzerinden risklerin nasıl azaltılabileceğini ve ailelerin hangi adımları atması gerektiğini anlattı.

soru-cevap ve ailelere yönelik öneriler:

Program sırasında velilerin yönelttiği sorular polis tarafından yanıtlandı; çocukların çevrimiçi faaliyetleri, iletişim kurallarının belirlenmesi, şüpheli durumlarda davranış biçimleri gibi pratik öneriler paylaşıldı. Ailelere, çocukların güvenliğini sağlamak için iletişimin sürdürülmesi, ekran sürelerinin ve arkadaş ilişkisinin takip edilmesi gibi basit ama etkili önlemler hatırlatıldı.

Yetkililer, benzer bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini belirterek, toplumun tüm kesimlerinin işbirliğiyle çocukların ve ailelerin bilinç düzeyinin yükseltilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu tür eğitimlerin, hem önleyici hem de müdahale kapasitesini artırdığına dikkat çekildi.

BİLECİK'TE 65 VELİYE GÜVENLİK EĞİTİMİ