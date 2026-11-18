kaza ayrıntıları:

Bilecik'in Vezirhan beldesinde, Vezirhan Çimento'ya giden tali yolda iki tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kazada, B.K. idaresindeki 34 plakalı tır, Vezirhan istikametinde seyir halindeyken karşı yönden gelen B.H. yönetimindeki 16 plakalı tırın dorsesinin çarpmasıyla kaza oluştu. Çarpışmanın etkisiyle B.H. adlı sürücü yaralandı.

müdahale ve inceleme:

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Ağır tonajlı araçların tali yollarda neden olduğu riskler nedeniyle yetkililer, dikkatli seyretme ve güvenli hız ile takip mesafesinin korunmasının önemini hatırlatıyor.

BİLECİK’TE İKİ TIR ÇARPIŞTI: 1 YARALI