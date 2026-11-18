Ziyaretin amacı ve değerlendirmeler:

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erzurum Basketbol İl Temsilciliği, Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral'i ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Basketbol İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi ve spor ile sağlık kurumları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Spor ve toplum sağlığı ilişkisi:

Dr. Ömer Uslu, ziyaret sırasında 'Spor ve sağlık, birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki önemli alanı oluşturuyor' ifadelerini kullanarak düzenli fiziksel aktivitenin bireylerin bedensel ve ruhsal sağlığını desteklediğini belirtti. Uslu, takım sporlarının gençlerde dayanışma, disiplin ve sorumluluk bilinci geliştirdiğini ve sporun okul bahçelerinden salonlara kadar toplumun her alanında yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Uslu ayrıca şehirde spor kültürünün güçlenmesinin, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşması ve obezite ile hareketsizliğin önlenmesi açısından kritik olduğunu kaydetti. Erzurum'da basketbolun daha geniş kitlelere ulaşması için farklı kurumların ortak çalışmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Sağlık müdürlüğünün rolü ve gelecek taahhüdü:

Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve TBF İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu ile ekibine teşekkür etti. Meral, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da spor karşılaşmalarında gençlere sağlık hizmeti vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyarette öne çıkan nokta, spor organizasyonlarının başarılı ve güvenli yürütülmesi için sağlık kurumlarıyla kurulacak güçlü iletişim ve dayanışmanın gerekliliği oldu. Taraflar, gençlerin sporla buluşmasını kolaylaştıracak iş birliklerinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı ve Meral'e yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİNDEN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEHMET MERAL’E ZİYARET.. DR. ÖMER USLU, SPOR FAALİYETLERİNİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARINDAN BİRİNİN SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ. TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (TBF) ERZURUM BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİNDEN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEHMET MERAL’E ZİYARET DR. ÖMER USLU, SPOR FAALİYETLERİNİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARINDAN BİRİNİN SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.