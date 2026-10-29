Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla: Siirt-Kurtalan karayolunda iki kişi yaralandı

Siirt-Kurtalan karayolunda kaza:

Siirt-Kurtalan karayolunda etkili olan yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Olayda araçta bulunan iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza nasıl oldu?:

Edinilen bilgilere göre, yağışla ıslanan yol zemini sürücünün manevra yapmasını zorlaştırdı. Araç birden savrularak takla attı ve ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek araçta sıkışan iki kişiyi dışarı çıkardı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine sevk etti. Yetkililer yaralıların tedavi altına alındığını ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Soruşturma ve yol güvenliği:

Kazayla ilgili ekipler tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, yağışlı ve ıslak zeminde hızın azaltılması, takip mesafesinin korunması ve ani manevralardan kaçınılmasının önemine dikkat çekti. Sürücülere, benzer koşullarda tedbirli olmaları ve araç bakımına dikkat etmeleri hatırlatıldı. İnceleme sürüyor.

SİİRT-KURTALAN KARAYOLUNDA YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.