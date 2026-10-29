Menteşe'de ışıklarda çarpışma: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Menteşe'de kaza:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde, Akçaova Mahallesi girişindeki trafik ışıklarında bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanma meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile Mehmet Algı yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan Mehmet Algı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mehmet Algı kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde ve olası tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturma devam ediyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.