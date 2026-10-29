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Sağanakta kontrolü kaybeden tır şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda sağanakta kontrolden çıkan tır şarampole devrildi; içinde sıkışan iki yaralı AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sağanakta kontrolü kaybeden tır şarampole yuvarlandı, iki kişi yaralandı

Elazığ'da tır şarampole uçtu

Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden mevkii'nde meydana gelen kazada, sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole uçtu. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları:

Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, tırın kabininde sıkışan yaralıları bulunduğu yerden kurtardı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay yeri incelemesi:

Kaza sonrası bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, karayolunda güvenlik önlemleri alırken kaza yerinde inceleme yaptı ve trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yetkililer, kazanın değerlendirilmesi ve soruşturulması kapsamında çalışmaları sürdürüyor.

ELAZIĞ’DA SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIR, ŞARAMPOLE...

ELAZIĞ’DA SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIR, ŞARAMPOLE UÇTU. KAZADA TIRIN İÇERİSİNDE SIKIŞAN 2 YARALI, AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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